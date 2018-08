Reisisari Reisile minuga 10: Tulum ja Chichén-Itzá - muistsed maajade linnad (Eesti 2016)

Chichén-Itza asub Mehhikos Yucatani poolsaarel. 13. sajandini kestnud hiilgeajal elas seal üle 35 000 inimese. Siiani on alles El Castillo, observatoorium, pallistaadion, nunnaklooster ja sõdalaste tempel. Kariibi mere äärsel kaljul paiknev Tulum on hiline maajade asula, mille kõrgaeg oli umbes 1200. aastast kuni hispaanlaste saabumiseni. Mehhikos filmisid Linnar Priimägi ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.

