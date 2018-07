Reisisari Reisile minuga 12: Dubai (Eesti 2018)

Dubais on asju, mis on kõige-kõige. Üks neist on maailma kõige kõrgem hoone - Burj Khalīfah, mille kõrgus on 828 meetrit. Üles viib lift kiirusega 64 kilomeetrit tunnis. Dubais on kokku 1344 pilvelõhkujat ja neist paljudes viibime ka meie.

Seitsme tärniga hotellis Burj al-‘Arab pakutakse kohvikus isegi selliseid kooke, mis on pealt kaetud kullalehtedega. Selles linnas on ka maailma uhkeim laulev purskkaev, mille laius on 275 meetrit ja asub see just uue Dubai ooperiteatri ees. Vaatame selles klaasist palees „Aidat”, teatri fuajees on aga klaver, mille peale on kirjutatud „Mängi mind!” ja seal saabki Andres Dvinjaninov oma oskusi proovida.

Dubais filmisid Andres Dvinjaninov ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.