Reisisari Reisile minuga 11: Cesar Manrique`i maailm Lanzarotel (Eesti 2017)

César Manrique oli erakordne mees - ta ei joonud, ei suitsetanud ja ei lubanud ka teistel enda juuresolekul seda teha. Teda peetakse Lanzarotel kangelaseks ja terve saar on täis tema töid. Need pole mitte ainult majad ja pargid, vaid Mirador del Río vaateplatvorm, Jameos des Verdese koopad, Manrique maja vulkaani kraatritel on ainult mõned neist. Isegi koopajärvede kaldad on siin valge glasuuriga kaetud.