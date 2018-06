Reisisari Reisile minuga 11: Sanremo (Eesti 2017)

Sanremo linnapea Alberto Bianccheri kinnitab, et Sanremo on lillede linn, mõnede arvates aga hoopis laulufestivali linn. Esimene laulufestival toimus siin 1951. aastal. Esialgu lauldi Sanremo vana kasiino suures teatrisaalis, 1977. aastal sai aga valmis Aristoni teater ja siis kolis laulufestival üle sinna. Vanade aegade hõngu püütakse siin vägagi säilitada, isegi meie hotellis mängitakse eelmise sajandi 50ndate meloodiaid.

