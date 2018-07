Reisisari Reisile minuga 12: Taimaa lõbustused (Eesti 2018)

Tom yam on tailaste lemmiksupp ja Jaan Tätte õpib selgeks selle tegemise. Phuketi saarel on ka Las Vegase stiilis kultuurikompleks Fantasea, koht meenutab siiski rohkem Disneylandi. Teemapargi põhiosaks on suur lavastus, milles osalevad 15 elevanti, kitsed, kanad ja tiigrid ning mis räägib Taimaa ajaloost. Tantsijaid osaleb etenduses üle saja.

