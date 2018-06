Reisisari Reisile minuga 10: Carcassonne'i linn (Eesti 2015)

Linnar Priimägi teab mitmeid legende, mis on seotud ühe Euroopa paremini säilinud keskaegse linna, Lõuna-Prantsusmaal asuva Carcassonne'iga. Linnamüür on kindlasti uhkem kui Talllinnal. Carcassonne asub Languedoci maakonnas, see kant on katarite maa. Ka katarite kohta on rida legende, mida võite uskuda või mitte.