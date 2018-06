Linnar Priimägi seikleb Sloveenia lõunaosas. Postojna on erakordne oma koobaste ja vanade losside poolest. Näeme neis koobastes elavaid salamandreid. Enne meid oli just BBC filminud, kuidas salamandrite munadest pojad koorusid, kui aga meie kohale jõudsime, sulistasid pojad juba rõõmsalt vees. Sloveenias filmisid Linnar Priimägi ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.

