Reisisari Reisile minuga 11: Läti suvi (Eesti 2017)

Kuidas tekivad kaunite juugendarhitektuuriga majade fassaadidele kurjade nägudega naised? Eks ikka oma kodunt. Läti kuulsa arhitekti Mihhail Eisensteiniga just nii juhtuski. Alberta tänav Riias on kaunite juugendmajade kogum, kuid ülevalt akende pealt vaatavad vastu just needsamad kurjad naisenäod. Nende prototüüp olla olnud Mihhaili kuri abikaasa, kes oli ka kuulsa filmirežissööri Sergei Eisensteini ema.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel