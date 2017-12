Reisisari Reisile minuga 12: Kazbegi mägi ja Kahheetia

Kui hakata Tbilisist Kazbegi mäele sõitma, jääb tee peale palju põnevaid paiku. Oleme Jvaris ja Mtskhetas. Just viimases asub UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Svetitshoveli kompleks, kus on kroonitud enamus Gruusia kuningaid ja siia on ka paljud neist maetud. Kazbegi mäe keskosas on Gergeti Püha Kolmainu kloostrikirik, mida peetakse Gruusia optimismi sümboliks.