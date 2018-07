Reisisari Reisile minuga 12: Phuketi saar (Eesti 2018)

Jaan Tätte võttis ette avastusretke Phuketi saarele. Tai lahe ja Andamani merega piirnev ala on päriselt rannaparadiis. Saates näete peaaegu kõik ilusamad rannad ära. Turistide meelispaigaks on saare läänerannikul olev Patongi suvituslinnake. Kuna theravada budismi järgib 95% tailasi, siis olete koos meiega Tai suurima istuva Buddha juures. Mõõdud on 45 x 25 meetrit. Patongi peatänaval jalutades piirasid meid kümned rätsepad, maniküüri- ja pediküüriteenuse pakkujad. Massaažipakkujate piiramisest me ei pääsenud, seega, saates näeb sedagi, kuidas siin jalamassaaži tehakse. Lõpuks valmis linna ühes peenemas rätsepatöökojas ka Jaanile uus ülikond. Phuketil on üks põnevamaid transvestiitide sõusid varieteeteatris Simon. Neid imekauneid neidusid oli laval pea 50. Vaadake ise ja veenduge. Tais filmisid Jaan Tätte ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.