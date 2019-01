Reisisari Reisile minuga 12: Linn nimega Cognac

Cognaci linnas on Prantsuse kuningas Francois I sünniloss. Praegu asub selles lossis muuseum ja Otardi konjakitehas. Lossi ostis 1795. aastal šoti parun Otar ja hakkas siin konjakit tootma. Oleme saates ka Arcachonis, mis on Prantsusmaa põhiline austrite kasvatamise piirkond. Arcachoni linnas elab ainult 12 000 inimest ja populaarne suvituspiirkond sai sellest alles 19. sajandi lõpus. Samas Aresi linna piirkonnas on ka mitmeid looduskaitsealasid. Prantsusmaal filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Frees Studio.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel