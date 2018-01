Reisisari Reisile minuga 12: Sansibari saare külaelu

Millest unistab põhjamaa inimene poristel ja külmadel talveõhtutel? Suure tõenäosusega säravast päikesest ja helesinisest mereveest. Just seda te meie Sansibari saates näete. See saar on unikaalne kooslus Aafrika, Araabia ja India mõjutustest. Jambiani külas elab 16 perekonda. Üks põliselanikest, Ali P. Ali, jutustab kohalike naiste raskest tööst, kelle kuupalk on umbes 18 dollarit. Vaatamata kõigele nad naeratavad ja neil puudub stress.