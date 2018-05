Reisisari Reisile minuga 9: Lissabon (Eesti 2015)

Kohvikus Pasteis de Belem on alati palju rahvast, sest siia tullakse maitsma salastatud retseptiga küpsetatud kakukesi. “Need on Lissaboni salapäraseimad koogid, mille retsepti teab vaid paar-kolm inimest,” räägib kohviku juhataja Miguel Clabinha. Iga linn peaks olema nagu lavastus, mida ajaloolised muistendid teenivad dekoratsioonina. Lissabonis on kõige silmatorkavamaks mauride pärandiks värviliselt kahheldatud majad ja isegi kõnniteed. Meile tundub see kõik külmana, siin aga mõjub soojalt ja omapäraselt. Lissabon on vaatamist väärt! Filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.