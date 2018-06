Reisisari Reisile minuga 12: Krumlovi linna roosifestival (Eesti 2017)

Český Krumlovi linn Böömimaal tähistas viie kroonlehega roosifestivali juba 31. korda. Kujutage ette pilti keskaegsest rongkäigust, kus osaleb 700 osavõtjat imekaunites kostüümides. Festivali ettevalmistus kestis viis kuud ja nüüd säras UNESCO kaitse all olev vanalinn täies ilus. Kontserdid toimusid korraga 30 laval. Maha mängiti ka keskaegne pulm. Kuna festival kestis mitu päeva, jõudsime vahepeal ära käia ka Lõuna-Böömimaal, Lipno järve ääres. Päris järve põhjatipus asub ühele perele kuuluv klaasivabrik Tasta. Iga päev valmib siin 60 unikaalset klaasivormi. Marek Reinaas proovis ära klaasipuhumise rõõmud ja valud. Ja kes pole veel 40 meetri kõrguselt vaateplatvormilt toboggan’iga ehk kelguga alla sõitnud, peab tulema just siia, sest siin on kõik võimalik. Tšehhis filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.

