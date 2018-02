Reisisari Reisile minuga 12: Phuketi saar

Jaan Tätte võttis ette avastusretke Phuketi saarele. Tai lahe ja Andamanni merega piirnev ala on täielik rannaparadiis. Saates näete peaaegu kõik ilusamad rannad ära. Turistide meelispaigaks on saare läänerannikul asuv Patongi suvituslinnake. Olete koos meiega Tai suurima istuva Buddha juures, mille mõõdud on 45 x 25 meetrit.