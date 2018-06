Reisisari Reisile minuga 12: Es Vedrà kalju ja Sant Josepi linn (Eesti 2017)

Maailmas on palju müstilisi paiku. Es Vedrà kalju Ibiza edelerannikul on üks neist. Usutakse, et siin olla isegi elanud sireenid, kes Odüsseust ja tema laevamehi pikal teekonnal kimbutasid. Tänapäeval on täheldatud, et linnud ei armasta üle selle kalju lennata. Lennukite navigatsiooniseadmed pidavat välja lülituma. Isegi mägironijad, kes on püüdnud kalju püstseinast üles ronida, olla tihti alla kukkunud. Shana Dominique Lacroix räägib saates kaljuga seotud müstilise loo, mis kuulub lausa kohaliku folkloori hulka. Santa Eulària des Riu linnas juhtusime nägema seda, mida tavaturist ei näe - mööda linna pimedaid tänavaid marssisid tihedalt üksteise kõrval 28 meest ja kandsid seljas rasket metallraami, taustaks krõbisev makimuusika. Lõpuks saime selguse, et öösel tehti proovi suure reede rongkäiguks, mil pannakse selga lillad siidist talaarid ja protsessioonil kantakse Kristuse kuju. Ibizal filmisid Andres Dvinjaninov, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.