Reisisari Reisile minuga 9: Almeria ja Malaga (Eesti 2015)

Almeria tähtsaim ehitis, mauride poolt Hispaaniasse ehitatud kindlus Alcazaba, sai valmis 995. aastal. Almeira on ka linnuvaatlejate meeliskoht, sest siin peatub ligi 170 000 linnuliiki. Malagas uurime, mida hispaanlased mõistavad tapase all. Käime ära ka Picasso muuseumis.

Almeria linn Vahemere rannikul Andaluusias on Hollywoodi filmitegijate lemmikpaik. Esimesed võtted tehti siin juba 1952. aastal, kui filmiti "Aafrikat". Keset linna seisab John Lennoni kuju, ka tema viibis siin linnas seoses filmivõtetega ja siin kirjutas ta laulu "Strawberry Fields Forever". Cabo de Gata looduskaitseala kasutatakse samuti filmivõteteks - Indiana Jones tegi just siin oma trikke vihmavarjuga.

