Reisile minuga 10: Öine Budapest (Eesti 2016)

Pimedal ajal muutub iga linn oma kunstliku valgusega vaatamsväärsuseks. Budapesti ooperiteatri ees laulab noortekoor ja Doonaul sõidavad täistuledes laevad. Muuseumid ja turud on avatud. Kunstipalee MÜPA saalis on väljas Andy Warholi töö “Hõbepilved”. Kolleri galerii on eragalerii, mis avati 60 aastat tagasi ja on siiani väga populaarne, galerii kaubamärgiks on ungari-itaalia skulptor Amerigo Tot. Õhtusel ajal hakkab Budapesti meditsiinilises vahakujude muuseumis pisut kõhe - selles endises koobashaiglas on antud abi nii sõja- kui ka 1956. aasta revolutsiooni ajal. Saates ei puudu ka luksus - oleme linna nooblimas restoranis Gundel ja kuulame mustlasmuusikat. Budapestis filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.