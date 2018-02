Reisisari Reisile minuga 12: Taimaa lõbustused

Oleme Taimaal, Phuketi saare lääneosas, Kata rannas. Kuna siin piirkonnas pole raudteid, on mugavam kohale jõuda mootorrattaga. Kohtasime siin Timothy Rawlinsoni, meest, kes vahetas oma mugava Londoni elu seiklusrikka paradiisisaare elu vastu. Tom yam on tailaste lemmiksupp ja Jaan Tätte õpib selgeks selle tegemise. Phuketi saarel on ka Las Vegase stiilis kultuurikompleks "Fantasea", koht meenutab siiski rohkem Disneylandi. Teemapargi põhiosaks on suur lavastus, milles osalevad 15 elevanti, kitsed, kanad ja tiigrid ning mis räägib Taimaa ajaloost, tantsijaid osaleb etenduses üle saja.