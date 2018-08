Reisisari Reisile minuga 10: Ööklubi Weddy-Weddy Jamaical (Eesti 2016)

Kui meil toimuvad põnevad peod Telliskivi loomelinnakus, siis Kingstonis on selline koht ööklubi Weddy-Weddy. See on väga omamoodi kommuun, kus tegeldakse põhiliselt reggae-muusika ja tantsimisega. Öötantsupeod on ainult kolmapäeva õhtuti. Meid võeti seal omaks ja kaamerat keegi ei kartnud. Lavale laulma võis minna igaüks. Aravaki keeles tähendab konoko vihmametsa. Siit on oma nime saanud ka Konoko botaanikaaed, mis on üks uhkemaid Jamaical. Spanish Town oli saare pealinnaks ligi 300 aastat. Üle linna kõrgub St. Jago de la Vega katedraal, vanim pühamu endistes Briti kolooniates. Farmer Christopher Binns kutsus meid oma ökotalusse loodust vaatama. Jamaical filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.