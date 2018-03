Reisisari Reisile minuga 12: Dubai

Dubais on asju, mis on kõige-kõige. Üks neist on maailma kõige kõrgem hoone - Burj Khalīfah, mille kõrgus on 828 meetrit. Üles viib lift kiirusega 64 kilomeetrit tunnis. Dubais on kokku 1344 pilvelõhkujat ja neist paljudes viibime ka meie. Seitsme tärniga hotellis Burj al-‘Arab pakutakse kohvikus isegi selliseid kooke, mis on pealt kaetud kullalehtedega.