Reisisari Reisile minuga 12 (Eesti 2018)

Hetkel saab selles 26 saaliga muusemis näha Leonardo da Vinci, Claude Monet, Henry Matisse'i, Pablo Picasso ja Paul Gauguini töid. Lisaks muidugi tööd Abu Dhabi muuseumi oma kogudest. Ehituseks kulus kümme aastat ja see läks maksma miljard USA dollarit. Saates käime ära ka Suures Mošees, mida ehitati 11 aastat ja seal mahub palvetama korraga üle 40 000 inimese. Pühakoja põrandat katab vaip, mida kudusid 200 naist kaks aastat. Mošee ruumid on kaunistatud 28 erinevat tüüpi marmoriga. Vaatamist jätkub.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel