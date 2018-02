Reisisari Reisile minuga 12: Phi Phi saared Andamani meres

Phi Phi saared on kuulsad oma rannapidude poolest, alkoholi müüakse seal ämbritega. Phi Phi saari kirjeldatakse kui maailma kaunimaid ja kokku on saarestikus kuus saart. Meie filmisime Phi Phi Donil. Valged liivarannad ja suurejoonelised kaljud. Jõuame ka sellesse randa, kus filmiti 2000. aastal menufilm „The Beach” Leonardo DiCaprioga peaosas.

Samas kohas on filmitud ka üks Bondi film. Kuna Tai toidud on eksootilised ja maitsvad, siis õpetab meisterkokk Muah Jaanile, kuidas valmistada taipärast suppi. Phuketi saarel vaatame "Fantasea” show’d, mis jutustab Tai ajaloost - laval on lisaks sajale tantsijale 15 elevanti, kümme lammast, 20 kana jne. Vaatamist jätkub.

Tai saartel filmisid Jaan Tätte ja Tiina Park. Saate tootis Free Studio.