Reisisari Reisile minuga 12: Palverännaku pühad paigad (Eesti 2017)

Selles saates jõuame lõpuks Santiago de Compostellasse ja veel kaugemalegi. Rännak lõpeb Atlandi ookeani ääres Finisterres. See on müstiline paik oma tohtute kaljude, ristide ja ookeanilainetega. Santiago de Compostela katedraalis ripub altari ees vaat et maailma suurim viirukipann, mida saab kõikuma ja magusat suitsu lehvitama panna mitme vaimuliku jõul. Taevalik aroom jõuab iga palvetajani. Oleme ka Leoni katedraalis, mida ehitati 100 aastat. Katedraali suurim väärtus on 125 suuremat ja 57 väiksemat vitraažakent. Palverännakut Hispaanias filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.