Reisisari Reisile minuga 11: Paphos, Euroopa kultuuripealinn 2017 (Eesti 2017)

Üheks aastaks on Paphose linna keskpargist saanud Vabaõhu vabrik – objektide ekspositsioon. 65 kunstnikku Hiinast, Taanist, Saksamaalt ja Küproselt osalesid konkursil ning seitsme võitnud kunstniku tööd jäävad Paphose linna päriseks. Aphrodite kultus on mõjutanud paljude siinsete kunstnike töid ja tegemisi. Mary Planti näitus kannab pealkirja „Aphrodite märkmed”.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel