Reisisari Reisile minuga 11: Müstiline Ibiza (Eesti 2017)

Las Dalias on ennemuistsete hipide kogunemispaik. Selle paiga eriliselt mahe kliima tõi kuuekümnendatel aastatel siia kokku hipid üle maailma ja siia nad jäidki. Ibiza on Baleaari saartest Vahemeres Hispaaniale kõige lähemal. Ajalugu on siin vaata et karmim kui Hispaanial endal – iga vallutaja on saarele oma jälje jätnud. Kõige müstilisem mees saarel on Cirque du Soleil’ omanik Guy Laliberté, kes viibis turistina kümme päeva kosmoses ja pärast seda muutus tema elu täielikult – ta ehitas oma maja kõrvale tulnukatele maandumiseks kompassi. Guy Lalibertéle kuulub ka üks Ibiza kuumemaid ööklubisid. Ibizal filmisid Andres Dvinjaninov, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.