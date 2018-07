Reisisari Reisile minuga 12: Sansibari saare külaelu (Eesti 2018)

Millest unistab põhjamaa inimene poristel ja külmadel talveõhtutel? Suure tõenäosusega säravast päikesest ja helesinisest mereveest. Just seda te meie Sansibari saates näete. See saar on unikaalne kooslus Aafrika, Araabia ja India mõjutustest. Jambiani külas elab 16 perekonda. Üks põliselanikest, Ali P. Ali, jutustab kohalike naiste raskest tööst, kelle kuupalk on umbes 18 dollarit. Vaatamata kõigele nad naeratavad ja neil puudub stress. Seda kinnitab ka belglane Charles Powell ja norrakas John Bruseth - viimane on teinud isegi fondi Zanzibari naiste abistamiseks. Saarel kohtab väga erinevatest rahvustest inimesi, näiteks itaallane Andrea Brunetti tuli siia elama kümme aastat tagasi ja praegu on ta saare ühe luksuslikuma restorani omanik. Sansibari saarel filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.