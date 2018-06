Reisisari Reisile minuga 12: Böömimaa (Eesti 2017)

Keskajal mõjutas Lõuna-Böömimaa elu suuresti kaks aristokraatlikku perekonda: Rosenbergid ja Hradecid. Mõlemad ehitasid hulgaliselt kindluslinnu, mida kutsuti roosilinnadeks. Český Krumlovi linn on üks selle perioodi hästi hoitud saladus. Siin olles justkui vaataks Toompea vaateplatvormilt Tallinna punaseid vanalinna katuseid. Sirgeid tänavaid siin pole, iga nurga taga ootab mõni üllatus – kas või Egon Schiele muuseum. Suur kunstnik armastas seda linna ja veetis siin mitmeid suvesid. Või siis 18. sajandil ehitatud barokkteater, mis töötab siiani - kuigi igal aastal antakse vaid viis etendust. Teatriruume hoitakse külastajate hordide ja niiskuse eest. Teater on ainulaadne selle poolest, et selle interjöör, sisustus, kulissid, kostüümid ja masinavärk on üllatavalt hästi säilinud. Český Krumlovi linn on UNESCO maailmapärandi nimistus. Oma 13 000 elanikuga on ta piirkonna väiksemaid, ent tuntumaid Lõuna-Böömimaal. Tšehhimaal filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.