Reisisari Reisile minuga 10: Sanliurfa ja Harran (Eesti 2015)

Kus asub maailma vanim tempel? See on Türgis Sanliurfa linna lähedal olev Göbekli Tepe, mille vanus on 12 000 aastat. Tempel koosneb seitsmest kiviringist ja ringe moodustavad kiviplokid kaaluvad kuni 50 tonni. Koht on väga lummav. Saates on veel teinegi hämmastav paik - Harrani linn.