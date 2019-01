Reisisari Reisile minuga 12: Malaga, Nerja, Frigliana ja Marbella

Picasso oli küll alles 9-aastane, kui ta Málagast lahkus, kuid linna uhkeimas palees asub siiani Picasso muuseum. Palacio Buenavista palee restaureerimiseks kulus 66 miljonit eurot, kuid see tasus ennast küllaga ära. Samas lähedal on ka hiljuti avatud Pompidou keskus. Jõuame saates ära käia ka Marbellas, Frigilianas ja Nerjas. Hispaania valgetes linnades filmisid Tom-Olaf Urb, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.

Kaheksa aastat tagasi avati Málaga vanas tehasehoones automuuseum. Mõned muuseumi autodest on leitud Arizona kõrbest, mõned aga ostetud Pariisi oksjonitelt jne. Samas ruumis automuuseumiga on ka Málaga moemuuseum, kus ilu jääb lausa üle.

