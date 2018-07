Reisisari Reisile minuga 10: Caunes-Minervois' maakond (Eesti 2015)

Kunagi ütles Parntsuse kuningas Henry IV: “Ma tahan, et igal minu alamal oleks pühapäeval potis kana.” Tundub, et prantslased on oma kuninga unistusest mööda hiilinud, sest nende sagedasem söögilind on siiski part. Ches Entienne`i pardikasvatus hoolitseb selle eest, et prantsuse söögilaual oleks alati pardimaks.