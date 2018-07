Reisisari Reisile minuga 12: Kazbeki mägi ja Kahhethi (Eesti 2017)

Kui hakata Thbilisist Kazbeki mäele sõitma, jääb tee peale palju põnevaid paiku. Oleme Jvaris ja Mtshethas. Just viimases asub UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Svetitshoveli kompleks, kus on kroonitud enamik Gruusia kuningaid ja siia on ka paljud neist maetud. Kazbeki mäe keskosas on Gergeti Püha Kolmainu kloostrikirik, mida peetakse Gruusia optimismi sümboliks. Kahhethis on aga Gruusia köögiviljaaed, puuviljaparadiis ja parimate veinide valmistamise koht. Kõik teeääred on siinkandis arbuusimüüjaid täis ja tantsu lüüakse iga nurga peal. Teeme seda meiegi. Gruusias filmisid Marek Reinaas, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.