Reisisari Reisile minuga 10: Carcassonne'i linn (Eesti 2015)

Linnar Priimägi teab mitmeid legende, mis on seotud ühe Euroopa paremini säilinud keskaegse linna, Lõuna-Prantsusmaal asuva Carcassonne'iga. Linnamüür on kindlasti uhkem kui Talllinnal. Carcassonne asub Languedoci maakonnas, see kant on katarite maa. Ka katarite kohta on rida legende, mida võite uskuda või mitte. Läbi Languedoci maakonna kulgeb Canal du Midi, mis ühendab Atlandi ookeani Vahemerega. Paadisõit sellel kanalil on nagu osalemine vanas keskaegses filmis. Ka Cabrespine'i koopad on koht, kuhu tuleb kindlasti minna. Filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Peeter Ülevain. Saate tootis Free Studio.