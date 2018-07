Reisisari Reisile minuga 12: Pórose ja Spetsese saared Kreekas (Eesti 2017)

Pórose saarelt jäid meelde erakordne loodus, vanad kloostrid, oúzo’ga maitsestatud lihapallid ja mandlijahust viljakuspomm. Zoodochos Pigi kloostri munk räägib, millega nad kloostris tegelevad. Siin on ka eluandev allikas, kus 18. sajandil sai oma neerukividele ravi Ateena peapiiskop ise. Sellest ajast peale käiakse siin ennast ravimas. Spetsese saare iga-aastane tipphetk on septembri lõpus peetav Armata, mis tähistab Kreeka võidukat merelahingut Osmani impeeriumi üle 1821. aasta vabadussõjas. Selleks puhuks ehitatakse salastatud dokis valmis Türgi sõjalaeva elusuurune mudel, mis saluudi saatel ära põletatakse. Kreeka laevastikku juhtis naisadmiral Bouboulina, kelle majamuuseumis kuuleme tema elust huvitavaid seiku. Kreeka saartel filmisid Linnar Priimägi, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.

