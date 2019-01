Teises saates jõuame Lääne-Virumaa fosforiidisõdade tallermaale, mis on tuntud oma põnevate ettevõtmiste poolest. Toimub ju siin meeste tantsupidu, punklaulupidu ja veel palju põnevat. Ivo on seekord kutsunud endale külla tuntud virulased ja Pille Riin müttab mööda kohalikke põlde, parke ning tehaseid. Režissöörid Krista Luts ja Märten Vaher, toimetajad Marit Ummelas, Tõnis Leht ja Mihkel Robam, tegevprodutsent Birgit Rae, produtsent Hannela Lippus.

