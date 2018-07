Islandi taluköök 1, 6/8 (Hiđ Blómlega Bύ, Island 2013)

Islandi telesari elukutselisest kokast Árni Ólafur Jónssonist, kes teeb teoks oma ammuse unistuse ja kolib New Yorgist maale elama. Omaenda käega kasvatatud oivalisest toidukraamist valmistab ta kõiksugu põnevaid roogi - värsket juustu, kohupiima, vorstikesi, sinki ja muud maitsvat. Àrdaluris on kätte jõudnud sügis ning Àrni läheb mägikarjamaalt oma lambaid koju ajama. Ühtlasi saame näha, kuidas tema käe all valmivad graavilõhe, suus sulavad lambalihapirukad ning mustikakook.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel