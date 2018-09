Islandi taluköök 2, 2/6 (Hiđ Blómlega Bύ, Islandi 2013)

Islandi telesari elukutselisest kokast Árni Ólafur Jónssonist, kes tegi teoks oma ammuse unistuse ja kolis New Yorgist maale elama. Kohalike abiga rajas ta põllulapi, kus kasvatada söögikraami kartulitest maitsetaimedeni välja. Omaenda käega kasvatatud oivalisest toidukraamist valmistab ta kõiksugu põnevaid roogi - värsket juustu, kohupiima, vorstikesi, sinki ja muud maitsvat. Mida ise ära ei jaksa süüa, müüb ta turul maha, et aasta jooksul kõrvale pandud rahast osta tallu ka loomad ja kodulinnud, tänu sellele muutub menüü aina rikkalikumaks. Sedakorda valmistakse Islandi taluköögis kihilist jõulukooki ning toitvaid jahimehe võileibu liha ja seentega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel