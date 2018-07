Hommik Anuga (ETV 2017)

Saates on külas Erki Nool koos oma poja Robiniga. Aleksei Turvoski räägib nendest isadest loomariigis, kes on olulisemad kui emad. Stuudios on ka kahe lapse isa Juss Haasma. Saatejuht Anu Välba.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel