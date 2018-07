Saates on külas Anni ja Tomi Rahula, kes räägivad, miks nad oma tütart viis aastat ootama pidid. Katariina Tamm räägib, mida peab tegema eesti näitleja, et Inglismaal läbi lüüa. Kuuleme ka Elina esimesi muljeid pärast Eurovisiooni finaali. Saatejuht Anu Välba.

