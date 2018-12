Kreisiraadio šõu (ETV 2007)

Kreisiraadio võtab uue aasta vastu ikka omal hullul kombel. Vaatame kuhu on jõudnud viinaravilt tulnud Tipp ja Täpp, kaeme veeväitlusklubi "Atlandy" tulist keskustelu, kivipallur Jürto hiljutine armulugu, Alev Ström teeb koos Emas Strömiga noka lahti ja külas on ka maailmakuulus Rimski-Korsakovi kimalase vend. Saame teada, kes on Soja, Idu ja Tofu. Lisaks hulgaliselt uusi tegelasi ja mõnusat muusikat. Esinevad Bedwetters, House of Games, Hannaliisa Uusma ja surematu mono-ooperi duo Toost ja Zak lauluga "Leto Svet". Klaveril saadab Svenn Mun juunior. Režissöör Rene Vilbre.