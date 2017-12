"ENSV" 11. hooaeg

Loomulikult ei jäta need ja ka pisemad muutused ühiskonnas puudutamata meie sarja tegelasi. Võideldakse katusepakkujate ja internatsidega, joonistatakse Eesti krooni kavandeid ja üritatakse uute nippidega äri ajada.

Kuid ühiskondlikud muutused pole ainsad, mis meie kangelaste elu suunavad. Pille teeb peale ülikooli lõpetamist otsuse, kuidas oma tantsijakarjääri edasi arendada ja see ajab ta tülli Kairega. Jüri heidab taas armunud pilke Pille poole, kuid ootamatult ilmub ta teele uus takistus. Ka Aadul on liblikad kõhus, sest ta kohtub Eesti Komiteede registreerimisel oma hingesugulase Meetaga.

Uuenenud ärimaailmas suhtelises pimeduses kobaval Illaril jagub muresid ka eraellu – ta on kindel, et Hellel on tekkinud armuke. Tõe väljaselgitamiseks palkab ta eradetektiivi.

Atski proovib muutuvate oludega kohaneda, kuid satub pidevalt kimbatust tekitavatesse olukordadesse. Seevastu Sirjel läheb kõik ülesmäge ning ta teeb karjääriredelil suure sammu edasi.

Aino, Jüri ja Anneli omavahelised suhted muutuvad aga jäädavalt.

Uue hooaja sisse jääb ka "ENSV" 100. episood, mille pealkiri on sümboolne – "Ümmargune nummer". Et taolist maamärki väärikalt tähistada, teeb selles episoodis Aadu värske silmarõõmu Meetana kaasa Eesti teatri grand old lady Ita Ever.

Jäädvustamaks aga seda, kuidas interrinne 1990. aasta mais Toompead ründas, sõitis võttegrupp ajaloolisse võttepaika ning taaslavastas osa mässust.