Komöödiasari ENSV 8: Nelikümmend (Eesti 2014)

Atsil seisab ees juubel, mis teeb teda närviliseks. Jüril on tegu, et uut pruuti ema eest varjata. Illar annab Atsile otsekohest nõu. Pille aitab ülejäänud pere hädast välja. Küsimusi on rohkem kui vastuseid.