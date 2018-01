Komöödiasari ENSV 8: Armastuses ja sõjas (Eesti 2014)

Pillel läheb väga raskeks ema eest varjata, et ta Tallinnas õpib. Jüri on armastuse nimel valmis meeletusteks. Atsi suhtumine Maitu muutub tundidega. Lõpp on ettearvamatu.