Komöödiasari ENSV 11, 5/12: Võõra pintsaku juhtum (Eesti 2017)

Jõulupidu saab ootamatu lõpu. Illar kahtlustab, et tema elukaaslasel Hellel on armuke. Jüri satub eradetektiivi ametisse. Ats teeb üllatava avastuse ja asub hoogsalt suhtenõu jagama. Kas seekord õnnestunult?

