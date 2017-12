Komöödiasari ENSV 7: Kolmainsus (Eesti 2013)

Jüri ja Ats arvavad, et Illariga on lood kehvasti. Too ise eitab seda kangekaelselt. Sirje muretseb Pille tuleviku pärast ja palub abi Atsilt. Probleem leiab omapärase lahenduse. Selgub, et kaks ei jää ilma kolmandata.