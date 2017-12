Komöödiasari ENSV 8: Hüvasti, kool! (Eesti 2014)

Pille lõpetab edukalt keskkooli ja ootab selle eest lubatud tasu. Ats ja Sirje satuvad hätta. Paavo arvab, et on kõige kavalam. Illar avastab, et armastus võib ka lämmatada. Jüri teeb armastuse nimel meeletusi.