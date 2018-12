Reisisari ehh, uhhuduur 3 3, 5/7 (Eesti 2011)

Kuidagi kahtlaselt sujuvalt olid rattad jätnud oma kummipuru Omaani kiirteedele ja uhhuduuri kamp avastas end üksjagu ootamatult Jeemenist. Felix Arabicast, õnnelikust Araabiast, nagu seda kanti hiliskeskajal Euroopas nimetati. Päris huvitav, kui õnnelik on Jeemen 21. sajandil? Ühelt poolt vaeseim Araabiamaa, teisalt aga on iibestatistika järgi igal jeemenlannal 6,5 last - seega peaks ju päris õnnelik kohake olema. Autor-režissöör Priit Kuusk, toimetaja Mart Kuusk, operaator Liivo Niglas.

