Täna selgub, kes on kolmas poolfinalist. Kas eilne parim võitleb end poolfinaali või vannub alla uutele mängijatele, kelleks on Häädemeeste kohaliku elu aktivist Marika Kose ning ajaloolane ja Kuusalu vallavolikogu liige Ott Sandrak. Mängu juhib Gaute Kivistik. Režissöör Maire Radsin.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel