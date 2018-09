Eesti mäng, 1/28 (Eesti 2012)

Lustlik mälumängusari, mis on lihtne ja arusaadav kõigile. Turniiri põhimõttel üles ehitatud saates osaleb kolm mängijat, kellest parim pääseb edasi. Iga nädala parimad kohtuvad finaalis. Jagatakse ka auhindu, kuid põhirõhk on põnevatel küsimustel, mis ei eelda entsüklopeedilisi teadmisi, vaid pigem erksat meelt. Küsimused koostasid mälumänguguru Tiit Kuningas ja harrastuskilbarist Mati Talvik. Saatejuht Gaute Kivistik, assistent Jaana Heeringson.

