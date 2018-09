Eesti lipp ümber Kuuba, 4/10 (Eesti 2016)

Seitse eesti meest kulgevad piki Kuuba läänekallast lõuna poole. Kas Cienfuegos on tõesti Kuuba Pariis ja miks paljud armastavad Trinidadi rohkem kui Havannat? Tuletame jälle meelde oma lähiminevikku talongide ajast ja külastame normikaupade poodi. Milline on 21. sajandi orjapidamine Kuuba moodi? Käepärastest vahenditest tehtud suveniirid, Kuuba tuuningud jpm. Tootja Tootmisguru OÜ.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel